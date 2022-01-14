Ежегодно до 2024 года на благоустройство парков Уфы будут выделять 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти Башкирии будут выделять по 1 млрд рублей ежегодно до 2024 года на благоустройство парков Уфы к 450-летию города. Это также связано с большим запросом от жителей, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Каждый год, включительно до 2024 года, мы будем вкладывать в развитие парковой системы Уфы по 1 млрд рублей. То есть 2021 год - миллиард, 2022 - миллиард, 2023 - миллиард и так далее. Помимо этого, мы полагаем, что по мере упрочнения нашего бюджета, эту сумму увеличим. Мы вообще хотим очень серьезно реконструировать всю парковую систему нашей Уфы. Потому что это для жителей очень-очень важная и востребованная история", - сообщил Хабиров.

Такие меры были приняты для подготовки к празднованию 450-летия города в 2024 году. Также регион участвует во всех федеральных программах по благоустройству общественных пространств и продолжает реализацию региональных, направленных на ремонт дворов и подъездов, отметил глава региона.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.