Турчак рассказал, почему "ЕР" решила отложить II чтение законопроекта о ковид-сертификатах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах является единственно правильным, оно связано с появлением омикрон-штамма. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию, он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь генсовета партии.

По его словам, в этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.

"Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", - подчеркнул Турчак.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.