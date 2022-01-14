Эксперт назвал "пустым занятием" тестирование на антитела при решении о вакцинации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Определение количества антител при принятии решения о вакцинации от коронавируса является "пустым занятием", руководствоваться в таком случае следует рекомендациями Минздрава. Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист ведомства Владимир Чуланов в опубликованном в пятницу интервью РБК .

"В каком-то смысле количественные тест-системы, которые откалиброваны по тест-системам, показывающим вируснейтрализующие антитела, отражают реальную суть. Хоть и не на 100%. Но определять количество антител - пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации", - сказал он.

По словам эксперта, анализ на вирусонейтрализующие антитела доступен единичным коммерческим лабораториям. При этом сравнительные исследования показали "условную корреляцию" результатов подобных анализов с результатами тестов, показывающих антитела ко всем частям вируса.

По мнению Чуланова, при ревакцинации следует руководствоваться рекомендациями Минздрава и совершать ее через полгода после первой прививки. "В этом случае мы достигнем максимального результата - и индивидуального, и популяционного", - добавил инфекционист.

В России, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты около 72 млн. граждан, полную вакцинацию прошли 75,1 млн человек.