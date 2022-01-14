Прием заявок на конкурс мастеров производственного обучения начался в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" по специальности "Мастер производственного обучения" начался в Москве. Соревнования, где будут участвовать представители самых разных профессий, пройдут с 1 по 6 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования.

"Прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Мастер производственного обучения" продлится до 21 января, а сами соревнования пройдут с первого по шестое февраля. В этом году в них примут участие преподаватели, которые имеют отношение к сфере строительства. Это самое обширное направлений экономики, где могут помериться силами представители самых разных профессий - от дизайнеров до укладчиков напольных покрытий. Самые талантливые мастера производственного обучения получат поддержку правительства Москвы", - отметили в пресс-службе.

Каждый год лучших мастеров чествуют на церемонии награждения в мэрии Москвы. Это событие традиционно посвящается Дню города. Победителей и призеров конкурса награждают дипломами оргкомитета конкурса и знаками "Московский мастер" и вручают денежные сертификаты от правительства Москвы. Победитель конкурса получает 300 тыс. рублей, а призеры - 200 и 150 тыс. рублей.

"Система профессионального образования в Москве находится на высочайшем уровне во многом благодаря тому, что преподаватели колледжей все время совершенствуют свои навыки, находятся в процессе непрерывного творческого поиска, изучают тенденции рынка труда и оттачивают свое мастерство. Чтобы иметь авторитет у студентов, нужно быть профессионалом высочайшего уровня и уметь делиться своими знаниями. Это и продемонстрируют участники нашего конкурса", - отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

Городской конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" проводится с 1998 года для изучения и распространения лучших практик подготовки специалистов и внедрения инновационного опыта работы мастеров производственного обучения. Он направлен на выявление и поддержку талантливых мастеров производственного обучения колледжей, а также на повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей.