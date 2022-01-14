Омск обновил 10% пассажирского автопарка, получив 51 автобус по программе "Чистый воздух"

ОМСК, 14 января. /ТАСС/. Пассажирские предприятия Омска получили в пятницу 51 автобус на экологичном газомоторном топливе, сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"Правительство Омской области продолжает обновление общественного пассажирского транспорта по федеральной программе "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Для городского автобусного парка приобретена 51 новая машина. На эти цели направлено 613,4 млн рублей федеральных средств", - сообщила пресс-служба.

Тем самым автобусный парк города, который насчитывает 526 единиц транспорта, обновился сразу на 10%. "Четыре года назад, когда мы начинали эту программу, износ муниципального транспортного парка составлял 90%. За это время мы обновили подвижной состав пассажирского транспорта более чем на половину и сейчас приобрели еще 51 автобус большой вместимости с высоким уровнем комфорта", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

По его словам, хотя Омск и является промышленным городом, значительный объем выбросов приходится на автотранспорт. "За последние 20 лет количество автомобилей в городе увеличилось практически в два раза. Поэтому большое значение имеет, на каком топливе будут работать транспортные средства в городской черте. Важно, что в рамках федерального проекта "Чистый воздух" есть возможность приобретать такие автобусы, и мы будем эту работу продолжать. На сегодняшний день готова заявка еще на 72 автобуса", - отметил губернатор.

Мэр Омска Сергей Шелест добавил, что от новых автобусов выбросов в атмосферу в 16 раз меньше, чем от транспорта, работающего на традиционном топливе. "Это не только комфортабельные, удобные современные автобусы, но еще и самые на сегодняшний день экологически чистые", - приводит его слова пресс-служба.

О нацпроекте "Экология"

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.