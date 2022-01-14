Лавров: Россия продолжает говорить партнерам о важности признать сертификаты вакцинации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия продолжает разъяснять зарубежным партнерам необходимость взаимного признания сертификатов о вакцинации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Что известно о российских вакцинах

"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах

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"Мы продолжаем в наших контактах с зарубежными партнерами разъяснять очевидную практическую значимость инициативы президента [РФ Владимира] Путина, которую он выдвинул на саммите Группы двадцати в октябре, о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал Лавров.

"С целым рядом стран такие договоренности уже достигнуты", - подчеркнул министр.