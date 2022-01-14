Суд заявил, что полезная деятельность "Мемориала" не препятствует его ликвидации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Полезная деятельность правозащитного центра "Мемориал" не избавляет его от соблюдения обязанностей иностранного агента и не препятствует его ликвидации. Эта позиция Мосгорсуда содержится в мотивировочном решении по иску прокуратуры о ликвидации ПЦ "Мемориал".

"Доводы об осуществлении организацией общественно-полезной деятельности, о сотрудничестве с международными и государственными органами Российской Федерации не опровергают вышеизложенных выводов суда и не препятствуют ликвидации организации с учетом установленных судом фактических обстоятельств дела", - говорится в решении.

В основу своей позиции Мосгорсуд положил представленные прокуратурой факты нарушения "Мемориалом" обязанности маркировки сообщений как размещенных иностранным агентом. "С учетом того, что в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение факты неоднократных и грубых нарушений действующего законодательства межрегиональной общественной организацией "Правозащитный центр "Мемориал", суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Москвы", - отмечается в решении.

Суд также пришел к выводу, что ликвидация не является избыточной мерой, так как перед обращением в суд органы власти выносили предупреждения и принимали другие меры досудебного порядка. "Суд также учитывает, что государство в лице соответствующих контролирующих органов перед истребованием у суда такой меры ответственности как ликвидация, добросовестно приняло исчерпывающие меры по предупреждению и пресечению допускаемых организацией нарушений", - говорится в решении.

Ранее Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал" из-за нарушения закона об иноагентах. Это решение пока не вступило в силу. Верховный суд также принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО- иноагентом) за нарушение закона об иноагентах.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон.