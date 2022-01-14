Энергетики в Москве перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Энергетики "Россети Московский регион" перешли в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице. Организована проверка оснащения бригад инвентарем, экипировкой, средствами защиты, готовности спецтехники, сообщила в пятницу пресс-служба "Россети Московский регион".

"В связи с ухудшением погодных условий - влиянием активного циклона в Москве и Московской области, усилением осадков в виде снега и мокрого снега, усилением ветра с порывами до 18 м/с на всей территории обслуживания "Россети Московский регион" введен режим повышенной готовности. Проверена готовность резервных источников электроснабжения и передвижных электроустановок обратной трансформации. Под особым контролем электроснабжение объектов здравоохранения, где проходит лечение больных COVID-19. Оперативно-технологический персонал проинструктирован о самостоятельных действиях при массовых отключениях потребителей", - говорится в сообщении.

В случае необходимости к ликвидации последствий непогоды и проведению аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 093 единицы спецтехники. 124 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 37 142 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.

Ранее сообщалось о сильном снегопаде в пятницу в Москве, который, по прогнозам, продлится до 21:00. По данным Гидрометцентра, в этот день местами ожидаются сильный снег, метель и налипание мокрого снега, а также гололедица и снежные заносы. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 17:00 субботы. Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 18 м/ с, атмосферное давление в регионе сильно снизилось и составит 720 мм ртутного столба.