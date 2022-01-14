Программа лояльности для жителей Кузбасса в Шерегеше заработает с 18 января

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Программа лояльности для посещения популярного горнолыжного курорта Шерегеш в тестовом режиме начнет работу с 18 января, чтобы предоставить жителям региона льготы при посещении туристического комплекса. Скидки составят от 5% до 20%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Пока программу запускаем в тестовом режиме, потому что это совершенно новая уникальная практика. Мы изучили отечественный и международный опыт, нигде нет такого формата работы горнолыжных курортов, поэтому мы разработали все сами, с нуля. Сейчас требуется отладка системы цифрового взаимодействия банков и объектов в Шерегеше. На этом этапе принимаем предложения по улучшениям от жителей региона, будем их изучать и передавать разработчикам программы лояльности", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

На первом этапе кузбассовцы смогут получить скидки на разовый билет на подъемник сектора Е в Шерегеше при оплате через турникет. К концу января планируется распространить скидки на подбрасывающую канатную дорогу, а затем и на дневные ски-пассы. С работающими в Шерегеше предпринимателями обсуждается введение скидок на услуги прокатов спортинвентаря, проживание в гостиницах и питание в кафе. Планируется введение повышенных скидок для многодетных семей и других социальных категорий. В ноябре 2021 года в Шерегеше стартовал уже 40-й зимний сезон, до этого времени жители Кузбасса всегда посещали горнолыжный курорт по таким же тарифам, как и другие туристы, в том числе приезжие.

"В Шерегеше <...> средний чек на курорте значительно вырос, поэтому губернатор дал нам поручение разработать программу лояльности", - пояснил министр туризма региона Антон Пятовский на пресс-конференции ТАСС в пятницу.

По данным властей, скидки будут предоставляться только совершеннолетним жителям Кузбасса, которые имеют регистрацию на территории региона и банковскую карту. В специализированных пунктах, которые будут открыты в крупных городах Кемеровской области и в самом Шерегеше, гражданам необходимо пройти регистрацию. Затем оплата услуг по сниженной стоимости будет списываться автоматически без предъявления документов.

Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 гг. здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. За новогодние праздники этого года в Шерегеше отдохнули более 186 тыс. туристов. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.