Хубезов: срок рассмотрения проекта о ковид-сертификатах зависит от ситуации с "омикроном"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает преждевременным говорить о сроках рассмотрения законопроекта о ковид-сертификатах до изучения ситуации с распространением штамма ковида "омикрон". Об этом депутат сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу.

"Пока не будет изучена ситуация с распространением и опасностью штамма "омикрон", преждевременно говорить о сроках рассмотрения законопроекта", - отметил Хубезов.

По его словам, решение отложить законопроект "отражает быстро меняющуюся ситуацию в стране и мире".

"Законопроект о введении QR-кодов касался преимущественно штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" - это новый вызов, который, возможно, потребует других, взвешенных решений", - отметил Хубезов, подчеркнув, что в первую очередь необходимо сохранить здоровье граждан, не ущемляя при этом их законные права.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении ковид-сертификатов будет снят с рассмотрения палаты, так как документ требует доработки.