В Башкирии рассчитывают достичь коллективного иммунитета к началу всплеска "омикрона"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции за счет вакцинации к началу роста заболеваемости из-за распространения штамма "омикрон". До начала пикового роста в регионе остается примерно месяц, сообщил глава республики Радий Хабиров в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Мы надеемся, у нас высокий иммунитет, все-таки, коллективный формируется, мы провакцинировали уже 2,03 млн человек. Нам осталось провакцинировать для коллективного иммунитета, по математическим расчетам, порядка еще 200 тыс. человек. Поэтому, я полагаю, что мы как раз и встретим этот удар практически в рамках достижения этой цифры заданной", - сказал Хабиров.

По прогнозам, пиковый рост заболеваемости в Башкирии ожидается через 3-4 недели. Штамм "омикрон" вызовет высочайшие показатели заболеваемости в регионе, считает собеседник агентства. Поэтому усилия властей будут направлены на выполнение противоэпидемических мероприятий и поддержку амбулаторного звена. "Чтобы человек спокойно мог воспользоваться помощью врачей, получить лекарства необходимые. Я подписал распоряжение о выделении порядка 500 млн рублей на систему здравоохранения, это на закупку лекарств и так далее. Потому что к моменту, когда "омикрон" придет к нам, все будут очень энергично закупать лекарства. Мы решили чуть раньше это сделать", - добавил Хабиров.

По его словам, в прежние пики заболеваемости COVID-19 в регионе максимальное количество коек инфекционного профиля достигало 8,5 тыс. Сейчас имеется потенциал довести их число до 10 тыс. Кроме этого, ведется строительство двух новых инфекционных госпиталей в городах Сибай и Туймазы, которые планируется сдать в эксплуатацию в марте.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, штамм "омикрон" в Башкирии впервые выявлен 12 января у троих человек, прибывших из Танзании и Турции.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.