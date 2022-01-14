Чернышенко призвал мобилизовать единую службу "122" по ковиду во всех регионах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Единую службу кол-центров "122" по COVID-19 необходимо мобилизовать во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер провел совещание в Координационном центре правительства РФ по вопросу работы единой службы "122", обеспечивающей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19. Чернышенко отметил необходимость мобилизации службы во всех регионах России в связи с распространением омикрон-штамма. В совещании приняли участие представители Минцифры, Минздрава и всех регионов России.

"Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. По поручению президента России в ноябре 2020 года в регионах развернуты кол-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров. Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объемом 700 млн рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта", - приводит аппарат вице-премьера его слова.

Вице-премьер добавил, что аналитические службы Координационного центра правительства совместно с Минцифры обеспечивают регулярный мониторинг работоспособности службы "122". По итогам совещания было поручено провести стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам и обеспечить максимальную эффективность работы службы.

Чернышенко поблагодарил глав субъектов, продолжающих держать ситуацию с дозвонами на контроле и обеспечивать качественную работу службы. Он уточнил, что со следующей недели будут названы регионы с худшей ситуацией по длительности ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызовов в службе "122".