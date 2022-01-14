Минздрав не поддержал проект по расширению телемедицины

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минздрав России поддерживает развитие телемедицинских технологий, в том числе в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), однако постановка диагноза или назначение лечения дистанционно без предварительного очного приема пациента может быть рискованной, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

"Минздрав России поддерживает развитие телемедицинских технологий. <...> Вместе с тем, предусмотренные проектом ЭПР возможности дистанционной постановки предварительного и (или) окончательного диагноза, назначения (корректировки) лечения, а также назначения пациенту дистанционного наблюдения за состоянием здоровья без предварительно установленного на очном приеме (осмотре, консультации) диагноза, проведения консультаций с применением телемедицинских технологий содержат высокие риски для пациента в связи с непроведением очного осмотра ввиду отсутствия у врача полной информации о состоянии здоровья пациента, необходимой для постановки диагноза", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведение консультаций с применением телемедицинских технологий медработником, находящимся за пределами медицинской организации, противоречит законодательству о лицензировании, добавили в пресс-службе. Проект ЭПР рассмотрен на заседании органа по вопросам этики, созданного при Минздраве России. Этический комитет вынес решение, что риски от ЭПР превалируют над пользой - не всегда опрос пациента и передача его ощущений о собственном состоянии позволяют получить объективную картину и определить объективный статус, что может привести к диагностическим ошибкам и, как следствие, к формированию неверного плана диагностики и лечения, отмечают в пресс-службе.

"В этой связи Минздравом России совместно с Минэкономразвития России продолжается работа по доработке проекта ЭПР с целью обеспечения возможности расширения применения телемедицинских технологий с минимизацией рисков как для пациента, так и для врача", - заключили в Минздраве.

В октябре 2021 года сообщалось, что Минэкономразвития (МЭР) РФ может разрешить ряду медицинских учреждений оказывать дистанционные медицинские услуги, в том числе постановку диагноза, без обязательной очной консультации. Согласно документу, инициатива будет действовать в рамках функционирования экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий на всей территории России в течение трех лет. Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что МЭР и Минздрав находятся "в диалоге и поиске решений того, что в этот эксперимент может войти".