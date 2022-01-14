Гинцбург заявил, что был инфицирован "омикроном", но не заболел благодаря "Спутнику V"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу заявил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, но не заболел благодаря вакцинации "Спутником V".

"Быть инфицированным и не переболеть - это идеал для эпидемиолога. Именно такая ситуация сложилась со мной и моей супругой, и мы о ней узнали после того, как вернулись из десятидневного отдыха и измерили титр протективных антител к штамму "омикрон". <...> Можно сделать вывод, что в течение поездки мы контактировали с данным штаммом, но вакцинация "Спутником V" предотвратила от того, чтобы мы заболели штаммом "омикрон", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что количество вируснейтрализующих антител к уханьскому штамму, дельта-штамму и штамму "омикрон" у них с супругой очень высокое. Гинцбург подчеркнул, что до поездки протективных антител к штамму "омикрон" у них в крови не было.

Ранее Гинцбург сообщил, что новый образец вакцины, который будет эффективно действовать против омикрон-штамма, практически готов.

Препарат "Спутник V", зарегистрированный в России 11 августа 2020 года, стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен более чем в 70 странах мира.