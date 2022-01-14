Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодной опасности продлили в Московской области из-за гололедицы, дорожные службы региона работают в режиме повышенной готовности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Накануне шел снег, но уже сегодня плюсовая температура. В регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в Московской области в пятницу возможны мокрый снег и метель. Минтранс региона просит быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

"Дорожные службы готовы, в Подмосковье обеспечен круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. В уборке дорог задействовано свыше 2,8 тыс. единиц техники, в том числе свыше 700 комбинированных дорожных машин, и порядка 3 тыс. рабочих", - приводятся в тексте слова министра транспорта региона Алексея Гержика.