Росприроднадзор 25 января обсудит с КТК расчет ущерба за разлив нефти под Новороссийском

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Росприроднадзор 25 января проведет совещание с компанией КТК, на котором будут обсуждаться расчеты ущерба за разлив нефти под Новороссийском. Об этом ТАСС сказала глава ведомства Светлана Радионова в кулуарах Гайдаровского форума.

"25 января мы позвали их на совещание. Очень сложно договориться с людьми, которые не читают собственные документы. Пока, поскольку КТК попросила провести с ними совещание, 25 числа мы их пригласили. Приедут, будем разговаривать с ними. Вопрос договоренностей не стоит, стоит вопрос корректности расчета и оплаты ими тех ущербов, которые они нанесли Российской Федерации", - пояснила она.

Радионова добавила, что Росприроднадзор может обратиться с иском в суд в том случае, если КТК не согласиться выполнять требования по возмещению ущерба за разлив.

При этом глава ведомства сказала, что не ожидает положительных результатов от предстоящего совещания, добавив, что в недавнем времени компания уже выплатила компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду и ведомство также намерено обратиться в суд "за 2018-2019 гг.". "Мне кажется, компания системно пренебрегает экологическими требованиями", - подытожила она.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.