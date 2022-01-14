Махонин: все нуждающиеся в кислороде больницы Прикамья обеспечат автономными установками

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Автономные установки по производству кислорода установят во все нуждающиеся в нем больницы Пермского края, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Махонин на полях Гайдаровского форума.

"Нам сейчас нужно побыстрее реализовать проект по новой кислородной установке. Мы дополнительно выделили бюджетные региональные деньги, для того чтобы в каждой больнице, где необходимость в кислороде есть, имелись автономные установки по его производству. Мы считаем, только так мы можем полностью гарантировать бесперебойность поставок", - сказал Махонин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава, в ближайшее время ожидаются поставки установок в пять больниц Перми и одну в Березниках. Также концентратор поставлен в Пермскую краевую клиническую больницу.

По словам Махонина, в регионе создан резерв по производству кислорода. При этом налаженное в 2020 году собственное производство кислорода позволило избежать дефицита. "Это имело ключевое значение для нас в прошлом году, когда была нехватка в некоторых регионах кислорода. Я не скажу, что у нас было все так ровно. Иногда работали с колес, но дефицита не было", - отметил губернатор.

QR-коды отменять не планируется

Уровень вакцинации в регионе приблизился к 60%, вакцинировано свыше 1,1 млн человек. При этом ограничения в регионе в ближайшее время не планируется, из-за угрозы распространения "омикрона", рассказал он.

"Мы понимаем, что "омикрон" близок, поэтому отменять QR-коды или снижать ограничительные меры я считаю преждевременным. Будем следить за ситуацией. Я наоборот даже не исключаю, что мы будем усиливать ограничительные меры", - добавил Махонин.

Самыми эффективными способами борьбы с распространением коронавируса он назвал самоизоляцию и перевод школьников на дистанционное обучение.

Штамм "омикрон" был выявлен в Пермском крае в конце декабря 2021 года. Пациент прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован, болезнь протекала в легкой форме. Дальнейшее распространение вируса не произошло, сообщили тогда в регионально управлении Роспотребнадзора.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.