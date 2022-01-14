Поврежденную в Ельцин Центре картину ученицы Малевича восстановят

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, поврежденную вандалом на выставке в Ельцин Центре в Екатеринбурге, восстановят без последствий для нее, по оценкам экспертов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе музея.

Ранее Минкультуры РФ обратилось с жалобой в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по произошедшему инциденту - неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне.

"Картина реставрируется, ущерб, по оценкам эксперта, устраним без последствий для произведения искусства", - говорится в сообщении.

Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картину "Три фигуры" (1932-1934) привезли в Екатеринбург на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" - экспозиция посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.