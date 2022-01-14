В Подмосковье начался прием заявок на социальную ипотеку для медработников

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Медицинские работники Московской области могут подать заявление на улучшение жилищных условий в рамках программы "Социальная ипотека", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московской области стартовал прием заявок от медицинских специалистов на участие в подпрограмме "Социальная ипотека". Воспользоваться мерой поддержки могут врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты. <...> Для того, чтобы стать участником подпрограммы "Социальная ипотека", медработнику необходимо обратиться в кадровую службу своей медорганизации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в рамках социальной ипотеки специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

"Нам важно создавать медработникам комфортные условия и для работы, и для жизни. Подпрограмма "Социальная ипотека" позволяет обеспечить собственным жильем медицинских специалистов, а также привлечь для работы в регионе новые кадры. За 6 лет реализации программы свидетельства на приобретение жилья получили более 1,2 тыс. медицинских специалистов", - процитировали в сообщении министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить количество предоставляемых медицинским специалистам сертификатов по программе соципотеки до 300.