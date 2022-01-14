МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готов к конструктивному диалогу с Росприроднадзором по расчету суммы ущерба от разлива нефти под Новороссийском и уже несколько раз обращался к ведомству с запросом о проведении встречи, в том числе на морском терминале в Новороссийке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"КТК обращался в Росприроднадзор о проведении встречи еще 3 декабря 2021 года, ответа не последовало. Недавно направили повторный запрос о проведении встречи непосредственно на морском терминале, чтобы наглядно разъяснить особенности технологической схемы погрузки на ВПУ. Мы готовы к конструктивному диалогу", - сказали в КТК.

В августе 2021 года на терминале КТК в Новороссийске во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства, в результате чего произошел разлив нефти. Согласно версии КТК, всего из-за разрыва внутренней полости гидрокомпенсатора наружу вышло около 50,7 куб. м нефтяной жидкости, из которых в акваторию Черного моря попало 16,3 куб. м. Исходя из плотности смеси это соответствует примерно 40 тоннам.

Причиной аварии мог стать заводской брак, говорили в компании. При этом в конце декабря прошлого года российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) пригласило всех желающих провести собственные математические расчеты объема разлива нефти.

Однако Росприроднадзор считает, что объем разлива был примерно в 10 раз больше и составляет 394 тонны. Сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти, ведомство оценило в 4,5 млрд рублей. В КТК заявляли, что не согласны с этой оценкой.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км.

Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.