Минобрнауки: введение ковид-сертификатов для посещения вузов сейчас не обсуждается

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Введение сертификатов о вакцинации от ковида для посещения вузов в качестве системной меры сегодня не обсуждается, заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев в кулуарах Гайдаровского форума в пятницу.

Отвечая на соответствующий вопрос, он напомнил, что вузы обязаны выполнять решения, которые принимаются на уровне региона.

"Что касается самостоятельных решений, то таких полномочий у вузов нет. И пока нет, как мы знаем, закона на федеральном уровне. Поэтому речи о каких-то системных решениях, конечно, не идет", - заявил он.

В 2021 году Совет ректоров вузов Москвы и Московской области договорился провести эксперимент по введению ковид-сертификатов для посещения университетов. Мера должна была обеспечить появление в вузах "COVID-free" зон.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.