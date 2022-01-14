Мишустин: новый закон о наследственных фондах поможет урегулировать конфликты интересов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый закон, позволяющий передавать наследство с помощью личных фондов и не делить его на части, поможет сохранять частные предприятия и урегулировать конфликты интересов. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с предпринимателями в рамках всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!"

Один из участников встречи спросил главу кабмина, не планируется ли изменить законодательство о наследовании бизнеса, чтобы дело можно было передавать наследникам без дробления на части. Мишустин в ответ пояснил, что этот вопрос уже решен. "С 1 марта начнет действовать новый закон, который <...> даст возможность либо на определенный срок, либо бессрочно создавать личные фонды и передавать [туда] свое имущество с утвержденными условиями функционирования этого фонда, который потом можно трансформировать в наследство, чтобы не делить имущество", - рассказал председатель правительства.

Инициатива также позволит супругам создавать совместные фонды, чтобы распределить между наследниками общую собственность. "Здесь, конечно, вопрос ответственности и конфликта интересов тоже будет урегулирован, - добавил премьер. - Это очень важное законодательное изменение позволит в первую очередь частным предприятиям сохранить бизнес и понимать, как дальше он будет развиваться, передавать [дело] своим детям, внукам".

В случае необходимости предприниматели также смогут определять, кто из наследников "должен получить чуть больше или чуть меньше - в зависимости от того, какой вклад в том числе и дети, и родственники вносят в этот общий бизнес", пояснил Мишустин.