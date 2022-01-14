Турпоток в Бурятию вырос на 30% в новогодние каникулы

ТАСС, 14 января. Поток туристов в новогодние каникулы в Бурятию в 2022 году увеличился на 30%. Об этом сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра туризма республики Баярма Цыдыпова.

"На праздниках в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года количество туристов, устроившихся в коллективных средствах размещения в Бурятии, составило более 23,1 тыс. человек. Зарегистрирован рост на 30% по сравнению с аналогичным прошлым периодом", - сообщила Цыдыпова.

В основном туристы отдыхали в гостевых домах и отелях, расположенных на берегу озера Байкал. Речь идет как о местных жителях, которые провели праздники на природе, так и о гостях из других российских регионов. "Здесь нужно отметить, показатели нынешних новогодних каникул даже выше показателей доковидного периода. В период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года у нас отдохнули около 15,3 тыс. человек. В этом году турпоток однозначно вырос", - сказала замминистра.

Соседнюю Иркутскую область, куда туристы приезжают также, чтобы отдохнуть рядом с Байкалом, в новогодние праздники посетили порядка 60 тыс. человек. По словам руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной, нынешний сезон особо привлекателен, потому что из-за отсутствия осенью сильных штормов на самом глубоком в мире озере установился невероятно прозрачный лед. "Лед установился в проливе Малое Море в районе острова Ольхон, и в этом сезоне он отличается особой чистотой и прозрачностью, так как не было штормов, ветер не наломал торосов и не занес лед снегом", - сказала она.

Сейчас в Иркутской области готовятся к проведению традиционного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада", который обычно привлекает много туристов. Он будет проходить в феврале и марте, однако пока неизвестно, смогут ли зрители посетить зрелищные мероприятия. Вопрос их присутствия прорабатывается и будет зависеть от эпидемической обстановки. Как рассказала Сливина, одними из наиболее интересных мероприятий "Зимниады" станут фестиваль ледовой скульптуры на острове Ольхон и хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд мирового хоккея.

В Бурятии же готовятся к Сагаалгану - Новому году по лунному календарю, новый год тигра наступит второго февраля и будет отмечаться на протяжении месяца, в это время планируется проведения цикла мероприятий фестиваля "Сказочный Сагаалган". С 12 февраля начнется зимняя чартерная программа на восточный берег Байкала, чартерные рейсы с туристами будут осуществляться из Москвы в Улан-Удэ. Кроме того, в начале марта на льду Байкала, в селе Максимиха, планируется проведение фестиваля скорости "Байкальская миля".