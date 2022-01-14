Два фестиваля коренных народов проведут в Хабаровском крае за счет господдержки

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят средства господдержки коренных народов на проведение двух этнофестивалей в 2022 году, сообщается на сайте регионального правительства.

Ежегодные субсидии на социальное и экономическое развитие малых этносов, выделяемые за счет средств федерального и краевого бюджетов, идут на сохранение традиционной хозяйственной деятельности, развитие сферы образования, медицины и культуры в местах их проживания и на другие цели.

"В 2022 году благодаря господдержке коренных народов края в Амурском районе состоится районный этнофестиваль "Аист над Амуром", а в Верхнебуреинском районе - фестиваль эвенкийской культуры "Бакалдын", - говорится в сообщении.

В этом году в целом на поддержку коренных малочисленных народов, проживающих в 14 районах, направят 19,2 млн рублей. Меры поддержки коренных народов в регионе расширили в 2020 году. За два года на эти цели региональные власти выделили около 37 млн рублей, в прошлом году сумма составила порядка 18,1 млн рублей, уточнили ТАСС в краевом Минприроды. "Благодаря внедрению механизма поддержки мест проживания малочисленных народов в крае прошли этнокультурные мероприятия, общины приобрели необходимое оборудование. А муниципалитеты закупили транспортные средства для обеспечения проезда представителей коренных малочисленных народов к объектам социальной защиты и здравоохранения", - приводятся в сообщении слова и. о. министра природных ресурсов Хабаровского края Александра Леонтьева.

Помимо этого, для оленеводов Аяно-Майского и Охотского районов за счет поддержки были приобретены средства связи, палаточный материал, электрогенераторы и снегоходы. В Советско-Гаванском районе организовали обучение по программам подготовки водителей снегоходов и управления маломерными судами. В течение этого года средства господдержки направят также на отдых детей в летних лагерях, в период школьных каникул в Аяно-Майском и Охотском районах будет организована доставка детей оленеводов до дома, а затем - обратно к месту учебы. Для отдаленных северных районов края планируется приобрести снегоходы, а в Аяно-Майском районе обустроить корали - специальные загоны для северных оленей.

Поддержка коренных народов края осуществляется по госпрограмме "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае".