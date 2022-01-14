Власти Белгорода и Воронежа поздравили ветерана войны Марию Колтакову со 100-летием

ТАСС, 14 января. Власти Белгорода и Воронежа наградили почетным знаком "Воронеж - город воинской славы" и медалью "За заслуги перед городом Белгородом" первой степени участницу Великой Отечественной войны Марию Колтакову, которой в пятницу исполнилось 100 лет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

На данный момент Колтакова проживает в Белгородской области. В годы Великой Отечественной войны участвовала в боях за Воронеж и Курской битве.

"Сегодня к поздравлениям присоединится наша делегация, и одна из высоких наград нашего города - почетный знак "Воронеж - город воинской славы" будет вам вручен", - написал Кстенин.

Также к юбилею ветерана депутаты Белгородского городского совета наградили ее медалью "За заслуги перед городом Белгородом" первой степени.

В пятницу Колтакова принимает поздравления также от командующего гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерала-лейтенанта Андрея Иванаева, представителей ветеранских организаций страны, юнармейцев. В честь юбилея ветерана, известной в Центральном федеральном округе как "железная бабушка" благодаря спортивным рекордам, военнослужащие Белгородского гарнизона ЗВО пронесли знамена войск, выпустили в небо 101 воздушный шар, прошли торжественным маршем под сопровождение военного оркестра.

Колтакова ушла добровольцем на фронт в 1942 году, служила в санитарном батальоне. За годы войны была дважды ранена, вынесла с поля боя более 300 человек. Победу она встретила в Праге, не дойдя до Берлина 60 км из-за ранения. С 2015 года является многократной рекордсменкой Книги рекордов России за спортивные достижения.