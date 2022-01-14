"Спутник Лайт" одобрили в Бенине

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Бенин российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт". Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что "Спутник Лайт" обладает высокой эффективностью против различных штаммов, включая "дельта" и "омикрон". "Она может использоваться как самостоятельно, так и в качестве бустерной инъекции", - уточнили в РФПИ. В настоящее время "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 30 странах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 320,2 млн человек, примерно 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 747 125 случаев заражения, выздоровели 9 809 300 человек, умерли 319 911. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.