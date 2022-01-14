Мусорный затор образовался на реке в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Более полусотни человек привлекли к устранению затора из пластикового мусора на реке Калаус в Ставропольском крае. В очистке участвуют спасатели и волонтеры, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Информация о заторе из пластикового мусора и поваленных деревьев на реке Калаус поступила в дежурную смену <…> утром 14 января. На данный момент ведутся работы по устранению затора специалистами, аварийно-спасательными службами Ставропольского края и волонтерами. Всего к устранению затора привлечены 54 человека и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

После сообщения о возникшем на реке заторе оперативная группа обследовала местность. Выяснилось, что затор из пластикового мусора длиной в десятки метров скопился на реке из-за поваленного дерева. Угроза подтопления местности и ближайших населенных пунктов отсутствовала.