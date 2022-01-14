Планируемый запрет на пластик не коснется товаров, которым нет альтернативы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Запрет одноразовых товаров из пластика не будет распространяться на предметы, для которых не существует альтернативы. В частности, о запрете детских памперсов речи пока не идет, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Ранее Абрамченко сообщила, что запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика намерены ввести в России с начала 2023 года.

"Правительство Российской Федерации не будет запрещать те виды товаров и упаковки, которым нет альтернативы. Мне журналисты часто задают вопрос: "А приведет ли это к тому, что детские памперсы исчезнут с прилавков?". Нет, не исчезнут. Альтернативы нет", - сообщила она журналистам на площадке Гайдаровского форума в пятницу.

"Цветной пластик может быть заменен на более экологичную упаковку, трудноизвлекаемые пластиковые вещи точно так же можно заменить", - отметила она.

Ранее компания "Российский экологический оператор" (РЭО) подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. В перечень вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.