Петербург проведет более 220 мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург готовится провести более 220 мероприятий в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого в 2022 году, среди них выставки, мировая премьера мюзикла в Театре музыкальной комедии и другие события. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра Первого, оно будет сопровождать все крупные городские праздники, такие как "Алые паруса", День Военно-морского флота, День города, "Ночь музеев" <…>. Федеральный план насчитывает двадцать мероприятий в Петербурге, региональный план, естественно, больше, он насчитывает более двухсот мероприятий, пронизывает все сферы, задействованы все учреждения. У нас будет масштабная выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле, которая также делается совместно с музеем "Петергоф", с нашими друзьями и партнерами из ПАО "Газпром". У нас пройдет мировая премьера мюзикла "Петр Первый" в Музкомедии", - сказал он.

Центральный день празднования - 9 июня, день рождения Петра Великого. В этот день петербуржцев ждет большое количество выставок и театральных постановок. Петербуржцы смогут оперативно узнавать о мероприятиях, посвященных юбилею Петра Великого, на городском портале "Культура Петербурга". Там появится тематический раздел.

Вице-губернатор отметил, что в городе также пройдет XV Международный Петровский конгресс. "Мы будем обсуждать европейские маршруты Петра Первого, создание нового европейского культурного маршрута "Путь Петра Великого", - сообщил Пиотровский. Также весной в городе откроется после реставрации памятник "Медный всадник" на Сенатской площади.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.