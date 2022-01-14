В Москве на Крещение ожидается понижение температуры до минус 12 градусов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сильный ветер, небольшой снег, местами метель придут в столицу в ближайшие дни. Понижение температуры до минус 12 градусов, снег и гололедица ожидаются 19 января, когда верующие отмечают православный праздник Крещение Господне, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"По прогнозам синоптиков, 17 января в городе ожидается от минус одного до минус трех градусов, во вторник температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, а 19 января, на праздник Крещения, столбики термометров могут опуститься до 7-12 градусов мороза", - говорится в сообщении.

В выходные дни, в ночь на субботу, 15 января, температура опустится до минус четырех градусов, что будет способствовать образованию гололедицы. Днем в столице ожидается от минус двух до минус четырех градусов, будет дуть северо-западный ветер с порывами до 12-17 м/с. В воскресенье температура опустится до минус семи градусов, будет облачно, возможен небольшой снег и ветер до 12-14 м/с.

На портале отмечается, что из-за резкого перепада температур жителям Москвы стоит быть осторожнее на дорогах. Автомобилистам рекомендуется держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, а пешеходам быть внимательнее при переходе дорог, не ходить под крышами домов и носить устойчивую нескользкую обувь.