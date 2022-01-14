В Минобрнауки ожидают роста числа бюджетных мест по направлениям для цифровой экономики

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число бюджетных мест в вузах по направлениям подготовки, которые связаны с цифровой экономикой, в 2023 году может превысить 120 тыс. Об этом в пятницу заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на Гайдаровском форуме.

"В 2023 году мы, очевидно, преодолеем планку в 120 тыс. бюджетных мест по направлениям для цифровой экономики, это не только программисты, это широкий круг направлений, где цифровая составляющая является определяющей или крайне важной", - сказал он на сессии "Как выжить в эпоху цифрового кадрового голода?".

Кроме того, министерство, решая вопрос цифрового кадрового голода, старается более четко прогнозировать потребности IT-рынка, развивать короткие программы обучения, а также программы дополнительного профессионального образования.

"Наконец, очень важная составляющая - это подготовка кадров, потому что вот это расширяющееся производство специалистов в области цифры требует квалифицированных, подготовленных и глядящих в будущее преподавателей. Поэтому это вовлечение практиков, вовлечение представителей компаний и переобучение огромного количества действующих преподавателей, причем не только в сфере IT, но и во всех отраслях, <...> где цифровизация гигантскими темпами идет", - отметил Афанасьев.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.