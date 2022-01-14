Турпоток из России в Грузию в 2021 году вырос на 2,1%

ТБИЛИСИ, 14 января. /ТАСС/. Граждане России в 2021 году совершили более 212 тыс. туристических поездок в Грузию, что на 2,1% больше, чем аналогичный показатель 2020 года. Об этом следует из опубликованного в пятницу отчета Национальной администрации туризма Грузии.

По совокупному количеству поездок, которые в 2021 году совершили ее граждане в Грузию, Россия стала второй страной, уступив Турции. За минувший год граждане этой республики совершили 326 тыс. поездок, однако это на 2,7% меньше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает Армения, откуда в прошлом году было совершено около 165 тыс. визитов. Этот показатель на 36,9% меньше, чем в 2020 году.

Всего в 2021 году в Грузию было совершено более 1,8 млн международных визитов из разных стран мира, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Администрация туризма в четверг сообщала, что доходы от иностранных туристов в Грузии в 2021 году превысили 1,2 млрд долларов, что на 130% больше по сравнению с 2020 годом.

Сокращение поездок в 2020 году связано с санитарными ограничениями. С 1 февраля 2021 года страна восстановила регулярные полеты, а с 1 июня открыла и сухопутные границы. В республику пропускают иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.