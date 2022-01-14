{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эдельгериев: каждый россиянин может внести вклад в минимизацию природных пожаров

Спецпредставитель президента по вопросам климата отметил, что отечественные климатические проекты в лесном секторе должны быть "абсолютно выверенными", что позволит представить их на международных углеродных рынках

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия выбрала путь достижения углеродной нейтральности за счет поглощения выбросов лесами, что обостряет проблему лесных пожаров. Каждый россиянин в наступившем году может внести персональный вклад в уменьшение их количества до исторического минимума, заявил в пятницу на Гайдаровском форуме спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Мы везде заявили, что наш подход к углеродной нейтральности будет через лесной сектор - путем поглощения накопленного объема выбросов в атмосфере <…> Потенциал поглощения в мире мало у каких стран есть <…> Считаю, что, в первую очередь, нужно всей стране, просто каждому гражданину, заняться тем, чтобы довести до исторического минимума пожары в лесах. Это шаг номер один, с которого мы должны начать год", - сказал Эдельгериев.

Спецпредставитель президента также отметил, что отечественные климатические проекты в лесном секторе должны быть "абсолютно выверенными", что позволит представить их на международных углеродных рынках.

"Тогда будет доверие к нашим климатическим проектам, потому что это действительно будет качественный продукт. И по этим правилам будет работать весь мир", - добавил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииБорьба с изменениями климатаЭдельгериев, Руслан Сайд-ХусайновичГайдаровский форум
Генсек ООН: вакцинация от COVID-19 идет с сильным отставанием от намеченного ВОЗ графика
Читать полностью