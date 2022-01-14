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В Австралии зафиксировали самую высокую температуру за 62 года

Она составила 50,7 градуса Цельсия

СИДНЕЙ, 14 января. /ТАСС/. Австралийские метеорологи зафиксировали самую высокую температуру на континенте за последние 62 года - 50,7 градуса Цельсия. Об этом сообщила метеослужба Австралии в Twitter.

Такая температура поднялась в четверг на западе континента в регионе Пилбара. Район известен своим жарким и сухим климатом, однако в это время года температура там обычно не превышает 30 градусов Цельсия.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Отмечается, что в основном это вызвано выбросами парниковых газов, выделяющихся при добыче и использовании ископаемых видов топлива.

Угольная промышленность Австралии сделала ее одним из крупнейших в мире источников выброса углекислого газа в атмосферу. Однако правительство страны не намерено отказываться от добычи угля, так как это приведет к массовой потере рабочих мест и, как следствие, углублению социально-экономических проблем.

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