Севастопольские ученые исследуют экологическое состояние морей Средиземноморского бассейна

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ) отправились в совместную с Русским географическим обществом (РГО) экспедицию на спасательном судне "Эпрон" Черноморского флота для изучения экологического состояния Черного, Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, проливов Босфор и Дарданеллы, сообщили ТАСС в ИнБЮМ.

"Сегодня на спасательном судне "Эпрон" Черноморского флота РФ в экспедицию ушли два гидробиолога из Института биологии южных морей. <...> Они будут изучать современное состояние поверхностных вод и взвешенного вещества Черного, Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, проливов Босфор и Дарданеллы в отношении загрязнения чернобыльскими радионуклидами, тяжелыми металлами и нефтяными углеводородами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспедиция стала возможной благодаря взаимодействию Севастопольского отделения РГО и Черноморского флота. "Благодаря слаженной работе военных специалистов, руководства Севастопольского отделения РГО мы, гидробиологи, сможем получить для нас очень актуальные данные по современному экологическому состоянию водоемов Средиземноморского бассейна. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, к сожалению, наши ученые не могут присутствовать на НИС "Профессор Водяницкий" в Средиземном море. А это одно из стратегически значимых морей в наших исследованиях", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе ИнБЮМ Екатерины Скуратовской.

Уточняется, что первые результаты исследований будут получены уже в ходе морской экспедиции. Однако большая часть научных выводов в дальнейшем будет сделана в рамках работы отделов морской санитарной гидробиологии и отдела радиационной и химической биологии на базе лабораторных анализов. Предварительно ученые проведут в экспедиции порядка сорока суток.

"Благодаря взаимодействию отделения и флота, ученые Севастополя получили возможность, впервые за много лет, попасть в Средиземное море. Поход на спасательном судне "Эпрон" дал старт целой серии совместных научно-исследовательских мероприятий, запланированных в 2022 году", - приводятся в сообщении слова председателя Севастопольского отделения РГО Владимира Воробьева.

Севастопольская биологическая станция, ныне - ФИЦ ИнБЮМ, открытая по инициативе великого ученого Николая Миклухи-Маклая, начала работать на черноморском побережье в 1871 году. Миклуха-Маклай - один из почетных членов Русского географического общества, его имя носит одна из наград РГО - золотая медаль. Исследования ученых в рамках программ РГО - многовековая историческая традиция, которая в этом году возрождается в Севастополе, отмечается в пресс-релизе.