В Риме похоронили главу Европарламента Давида Сассоли

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Похороны председателя Европейского парламента Давида Сассоли, умершего 11 января, прошли в пятницу в Риме с государственными почестями. Отпевание, состоявшееся в римской церкви Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-мартири (Богоматери ангелов и мучеников) с участием высшего руководства Италии и ЕС, демонстрировалось в прямом эфире канала RAI News 24 .

Попрощаться с Сассоли в Рим приехали его многочисленные коллеги. Среди прочих на церемонии присутствовал премьер-министр Испании Педро Санчес. Всего, как сообщает агентство ANSA, в церкви присутствовали около 300 человек, включая президента Италии Серджо Маттареллу, премьер-министра Марио Драги, министров, политиков, священнослужителей, секретаря по отношениям с государствами Ватикана монсеньора Пола Галлахера.

Сассоли скоропостижно умер в возрасте 65 лет. О его госпитализации 26 декабря из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы, было объявлено менее чем за сутки до смерти. Накануне в римской мэрии на Капитолийском холме прошла церемония прощания с Сассоли. Совмин Италии постановил организовать государственные похороны.

Как сообщает информационный портал Roma.it, Сассоли похоронят на кладбище города Сутри в провинции Витербо (область Лацио), где у него был дом и где он проводил свободное время. Мэр Сутри, искусствовед и член парламента Витторио Сгарби, объявлял городской траур в день смерти Сассоли. Родился он во Флоренции, где учился в университете. Мэр Флоренции Дарио Нарделла предложил назвать улицу в честь Сассоли.