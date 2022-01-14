Путин пообещал поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым поощрить генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева.

В пятницу глава государства провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Руководитель региона рассказал о работах по созданию авиационных двигателей ПД-14 и ПД-35, а также выступил с инициативой поощрить генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Иноземцева. "Александр Александрович Иноземцев, 70 лет человеку исполнилось. Возможно, рассмотреть какое-то поощрение этому человеку", - предложил Махонин, добавив, что это "легендарный конструктор".

"Обязательно. Полностью согласен", - сказал Путин.

Иноземцев родился 9 апреля 1951 года в городе Камышин Волгоградской области. В 1973 году с отличием окончил Пермский политехнический институт, получил диплом инженера-механика по специальности "Авиационные двигатели". С 1973 года работал инженером-конструктором, спустя 10 лет был назначен главным конструктором - первым заместителем руководителя Моторостроительного конструкторского бюро, а в 1989 году - главным конструктором Моторостроительного конструкторского бюро по двигателю ПС-90А. В 1997 году Иноземцев стал генеральным конструктором ОАО "Авиадвигатель", в 2001 году - генеральным директором - генеральным конструктором этого предприятия. С 2004 года по настоящее время - генеральный конструктор ОАО "Авиадвигатель" (ныне АО "ОДК-Авиадвигатель").

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) входит в Ростех.