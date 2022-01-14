{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Пскова открыли памятник Петру Первому

В основание монумента поместили капсулу времени с посланием прокурорам будущего

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно с руководством прокуратуры региона открыли памятник Петру Первому, он расположился на ее территории. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Торжественное открытие памятника Петра Первого состоялось в Пскове. Мероприятие приурочено к 300-летнему юбилею прокуратуры РФ. В основание монумента под звуки гимна России была заложена капсула времени. В ней 50 лет будет храниться послание прокурорам будущего: фотографии, на которых зафиксирован процесс создания памятника, и флешка с фильмом о прокуратуре", - отмечается в сообщении.

Создатели памятника - Алексей и Антон Гордеенко. "Монумент создавался непосредственно на площадке. Для этого были организованы все условия - установлена палатка, обеспечен необходимый температурный режим. Для организации единого ансамбля памятника также проведены работы по благоустройству прилегающей территории, высажены деревья", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПсковская область
Гайдаровский форум
Федермессер призвала врачей "по-человечески" относиться к пациентам
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" отметила, что среднестатистический человек, которому предстоит воспользоваться медпомощью, как правило не знает, как правильно лечить свою болезнь, поэтому важно отнестись к нему с пониманием
Читать полностью