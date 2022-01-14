В центре Пскова открыли памятник Петру Первому

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно с руководством прокуратуры региона открыли памятник Петру Первому, он расположился на ее территории. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Торжественное открытие памятника Петра Первого состоялось в Пскове. Мероприятие приурочено к 300-летнему юбилею прокуратуры РФ. В основание монумента под звуки гимна России была заложена капсула времени. В ней 50 лет будет храниться послание прокурорам будущего: фотографии, на которых зафиксирован процесс создания памятника, и флешка с фильмом о прокуратуре", - отмечается в сообщении.

Создатели памятника - Алексей и Антон Гордеенко. "Монумент создавался непосредственно на площадке. Для этого были организованы все условия - установлена палатка, обеспечен необходимый температурный режим. Для организации единого ансамбля памятника также проведены работы по благоустройству прилегающей территории, высажены деревья", - говорится в сообщении.