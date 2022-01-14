В Ленобласти выделили более 173 млн рублей на социально ориентированные проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Фонд президентских грантов выделил Ленобласти более 46 млн рублей на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, из регионального бюджета финансирование составит более 127 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Фонд президентских грантов выделил Ленинградской области 46,2 млн рублей на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Финансирование из регионального бюджета на 2022 год составляет 127,1 млн рублей, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут получить средства в качестве федеральных и региональных грантов. Они будут направлены на реализацию экологических, просветительских и образовательных проектов, организацию мероприятий общественной поддержки детей, молодежи и пожилых людей.

"Увеличение финансирования - это признание заслуг региона в продвижении социальных, проектных инициатив. При распределении средств федеральный центр учитывал рост и активность социально ориентированных организаций в регионе, уровень софинансирования из регионального бюджета, а мы занимаем 15-е место в России по софинансированию НКО", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике Анну Данилюк.

Как сообщает пресс-служба администрации, сейчас в регионе идет прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на грант губернатора Ленобласти, прием продлится до 31 января. За две недели 2022 года выдвинуто 87 заявок, максимальная сумма гранта составляет 3 млн рублей. В прошлом году на гранты губернатора было подано 200 заявок, на конкурс вышли 123, средства получили 46 организаций.