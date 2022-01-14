Ветер с порывами до 18-22 м/с и снегопады ожидаются в регионах ЦФО 14-15 января

ТАСС, 14 января. Предупреждения о прогнозируемых 14 января ветре с порывами до 18-22 м/с и сильном снеге объявлены во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Неблагоприятные погодные условия ожидаются также 15 января в ряде областей, в том числе в Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков, ветер с порывами 18-22 м/с, а также сильный снег, метели, снежные заносы на дорогах ожидаются 14 и 15 января в Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской областях. "В субботу, 15 января, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, мокрый снег и слабая метель. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 18 м/с", - сообщили ТАСС в ЦГМС по Смоленской области.

В Воронежской области порывы ветра могут достигать местами 25 м/с. Как рассказал ТАСС дежурный синоптик регионального гидрометцентра Андрей Гусев, такая погода связана с приходящим с севера обширным циклоном. "При этом днем и ночью будет не холодно, например, в субботу ожидается 1-6 градусов мороза", - сказал он.

Ухудшение погоды также прогнозируется в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. В этих регионах в течение суток 14 января ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, гололедица, а также ветер с порывами до 13-20 м/с. "14 января местами по Калужской области ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - отметили в областном ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 15 января в регионах ЦФО преобладающая температура воздуха ночью составит около минус 2-9 градусов, в Костромской области - до минус 15 градусов, днем - около нуля - минус семи градусов. 16 января пройдет небольшой снег, порывистый ветер на данный момент не прогнозируется.