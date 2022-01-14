Песков обещал сообщить, примет ли Путин участие в крещенских купаниях

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал говорить, будет ли глава государства в этом году принимать участие в крещенских купаниях.

"Если решит, сообщим", - сказал представитель Кремля на вопрос ТАСС, планирует ли Путин окунаться в прорубь на Крещение.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Этой традиции обычно следует и президент.