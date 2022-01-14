Федермессер призвала врачей "по-человечески" относиться к пациентам

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Врачам в государственных медицинских учреждениях следует вежливее и добрее относиться к пациентам, чтобы они не уходили лечиться в платные клиники, считает руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

"То, что мы видим в сегодняшней и медицине, сфере социальной защиты - подход, унижающий человека. Подход, не видящий в пациенте личности. В пациенте видят диагноз и проблему, и нужно с этой проблемой справиться: и от диагноза вот этого нехорошего, и от пациента как можно скорее. <…> Я прекрасно понимаю, что уровень доверия к государственной медицине у людей маленький, и они идут в платную структуру именно потому, что там к ним по-человечески относятся, <...> есть вещи, которые совершенно не трудно, недорого внедрить в систему государственной помощи для того, чтобы именно за вежливостью и за улыбкой люди перестали уходить. Профессионализм можно сочетать", - сказала она на сессии Гайдаровского форума.

Федермессер отметила, что среднестатистический человек, которому предстоит воспользоваться медицинской помощью, как правило не знает, как правильно лечить свою болезнь, поэтому важно отнестись к нему с пониманием.

Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, который является соучредителем благотворительного фонда, оказывающего помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, отметил, что человеческое отношение врача должно быть подкреплено качественным оказанием медицинской помощи, чтобы ситуация не сводилась просто к улыбке. "Этим же пользуются тоже очень многие врачеватели, которые, может быть, не находятся в госструктурах, но рядом с госструктурами, и к которым люди иногда от отчаяния, от того, как к ним относятся, как мало времени им уделяют, бегут", - сказал актер, добавив, что, как правило, пациенты не находят у таких людей должной помощи.

По его мнению, российские врачи намного человечнее, чем в других странах, и готовы тратить свое нерабочее время на пациента. "У нас, как бы мы ни крутили, врачи намного человечнее, на мой взгляд. Может быть, мне везло. Они подходят к телефону во внеурочное время, и они идут на многое для того, чтобы ты выдохнул", - поделился Хабенский.

По его словам, много среди людей в белых халатах тех, кто еще верит в чудо. "Их много, даже которые совершили огромное количество операций, спасли жизни, и уже можно сказать, что они заматерели, <…> они продолжают верить в чудо. И это слава богу! Потому что человек не всесилен. И иногда человеческое отношение может быть так же эффективно, как и хирургическое врачебное вмешательство", - подчеркнул актер.

О фонде "Вера"

Фонд "Вера" - некоммерческая организация, которая занимается поддержкой хосписов, людей, которым уже не может помочь медицина, но которые нуждаются в обезболивании, психологической поддержке и человеческом участии.

Фонд создан в 2006 году и назван в честь Веры Миллионщиковой - создателя и главного врача Первого московского хосписа. Основательницей фонда является ее дочь Нюта Федермессер.

Фонд оказывает адресную помощь тяжелобольным пациентам, содействует развитию паллиативной помощи в стране, обучению персонала для хосписов, развитию волонтерства

О фонде Хабенского

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

За годы существования фонда адресная помощь была оказана более 3 тыс. детей и молодых взрослых, свыше 8,5 тыс. подопечных фонда и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах, а медицинские учреждения Москвы и Санкт-Петербурга получили 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.