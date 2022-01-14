В РПЦ призвали серьезно проработать идею введения в школах уроков для профилактики абортов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Предложение общественных деятелей о введении в российских школах уроков о "ценности человеческой жизни до рождения" - это движение в правильном направлении, вместе с тем данная идея требует серьезной проработки. Такое мнение высказал в пятницу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя предпринимаемые инициативы для снижения количества абортов в России.

Ранее директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина выступила с предложением ввести в школе уроки о "ценности человеческой жизни до рождения".

"Думается, что это правильный вектор движения. Но когда речь идет о влиянии на детские души в таком деликатном вопросе, то нужно очень серьезно подумать о том, как верно подойти к теме, корректно подать ее подросткам, чтобы не вызвать отторжения и сопротивления и побудить их всерьез задуматься над такими сложными вопросами", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Говоря о теме абортов, он отметил, что мало просто констатировать проблему - важно предпринимать шаги. "Безусловно, проблема абортов имеет множество аспектов, и подходы к ее решению тоже должны быть разными, с разных сторон. Многие понимают, что дело далеко не только в вопросах материального обеспечения родителей и детей", - заметил глава синодального отдела.

Представитель Церкви также обратил внимание на то, что в поддержку упомянутой инициативы высказалась, в частности, общественный деятель, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По словам Легойды, Лантратова справедливо отметила, что, прежде чем что-то вводить или менять, к обсуждению учебной программы надо привлекать родительскую общественность и узнавать ее мнение на этот счет.

"Очень хочется, чтобы вопросы семейных ценностей привели к откровенному, серьезному и конструктивному разговору", - заключил он.