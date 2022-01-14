Жители Кургана смогут добраться до купелей на Крещение на бесплатном автобусе

ТАСС, 14 января. Власти Курганской области выделили специальный автобус, курсирующий до купелей, где 19 января пройдут крещенские купания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу.

Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

"В этом году праздник Крещение Господне пройдет на Голубых озерах. В целях обеспечения транспортной доступности жителям города Кургана до места проведения крещенских купаний 19 января 2022 года с 09:00 до 23:00 (с 07:00 до 21:00 мск - прим. ТАСС) будет работать специальный автобусный маршрут", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе администрации, 18 января будет проходить резка купелей. К Крещению подготовят подступы к купелям, чтобы не было скользко и оборудуют деревянные сходни. После завершения этих работ и до того момента, как начнутся купания, в зоне отдыха Голубые озера будут дежурить сотрудники полиции. Также будет выполнена расчистка проездов к водоему и организовано круговое движение.

По данным пресс-службы МЧС России по Курганской области, в 2022 году для проведения Крещенских купаний на водоемах региона планируется к открытию 38 купелей в 22 муниципальных образованиях. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие около 10 тыс. человек.