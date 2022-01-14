Поддержка Россией двух проектов ООН в Таджикистане составила $3,85 млн

ДУШАНБЕ, 14 января. /ТАСС/. Проекты Программы развития ООН (ПРООН) по укреплению сообществ идут в Таджикистане при финансовой поддержке России, которая составляет $3,85 млн. Об этом в пятницу на заседании Руководящего комитета проектов ПРООН сообщил советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов.

"В духе стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Таджикистан, мы реализуем здесь два крупных проекта - "Укрепление сообществ в Хатлонской области и Раштской долине Таджикистана" и "Содействие в устранении экономических последствий COVID-19 посредством улучшения условий жизни, возможностей трудоустройства и регионального сотрудничества в Ферганской долине", - отметил дипломат.

По его данным, суммарное финансирование РФ этих инициатив составляет $3,85 млн. Дипломат отметил, что в рамках указанных проектов уже трудоустроено 120 человек, укреплен потенциал 175 фермерских хозяйств, разработаны планы развития районов Сангвор, Темурмалик, Восе и Ховалинг на 2021-2025 годы. "Российская Федерация в рамках этих проектов предоставляет не только финансовую поддержку, но и передовые экспертные подходы к региональному социально-экономическому развитию и внедрению инноваций", - подчеркнул Шамсутдинов.

В заседании участвовали заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель постоянного представителя ПРООН в Таджикистане Христофорос Политис, сотрудники профильных ведомств. Отмечено, что запущенный в январе 2021 года проект по устранению последствий коронавирусной инфекции нацелен на улучшение условий жизни и продвижение трансграничной торговли в Ферганской долине Таджикистана, он рассчитан на период до июня 2023 года.