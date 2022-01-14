Суд в Испании разрешил не прививать от ковида подростка из-за "научной неопределенности"

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Суд на Канарских островах поддержал женщину, которая выступила против вакцинации от коронавируса своего несовершеннолетнего ребенка. Решение юридической инстанции было направлено в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-службой Высшего суда региона.

Речь шла о 15-летнем подростке. Его отец поддерживал вакцинацию сына от ковида, мать была против прививки. "Учитывая текущую научную неопределенность в отношении вакцины против коронавируса и принимая во внимание принцип благоразумия, которым следует руководствоваться в любых действиях, особенно в отношении несовершеннолетнего, мы должны приписать право принятия решения матери", - говорится в судебном постановлении.

При этом, как уточняет газета El Confidencial, сам подросток открыто заявлял о своем желании привиться от ковида.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 7,7 млн случаев заражения, свыше 90,5 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

На фоне появления омикрон-варианта коронавируса темпы распространения инфекции в Испании заметно выросли. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.