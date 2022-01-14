Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы Московского Художественного театра им. Чехова народной артистки РФ Анастасии Вознесенской, назвав значимым ее вклад в обогащение российской культуры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

"С прискорбием узнала, что ушла из жизни Анастасия Валентиновна Вознесенская - народная артистка Российской Федерации, настоящая звезда сцены и любимица публики. Всю свою жизнь она посвятила искусству, легендарному Московскому Художественному театру, внесла значимый вклад в обогащение отечественной культуры", - заявила министр.

Она отметила, что творческий путь актрисы был наполнен завораживающими образами и интересными ролями, бурными аплодисментами и искренним восхищением.

"Перед болью потери бессильны любые слова. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - заключила Любимова.

Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни, сообщил ТАСС в пятницу представитель театра. О времени и месте прощания будет сообщено позднее, указано на сайте театра.

Анастасия Вознесенская родилась в 1943 году. После учебы в Школе-студии МХАТ была приглашена в московский театр "Современник". С 1977 года работала в Художественном театре. Играла в спектаклях "Чайка", "Иванов", "Утиная охота". В фильме "Майор Вихрь" исполнила роль радистки Ани Радионовой. Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер в 2021 году.