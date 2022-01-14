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Махонин: стоимость строительства музыкальной школы в Перми превысит 2 млрд рублей

Учебное заведение должны возвести в 2023 году
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

ТАСС, 14 января. В Перми началось строительство музыкальной школы для одаренных детей стоимостью 2 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Музыкальная школа - о ней вы мне тоже говорили, звонили и спрашивали - для одаренных детей. Мы начинаем ее строить. Здесь, конечно, мы получили небольшую, но все-таки получили поддержку в размере 270 млн рублей инфраструктурного бюджетного кредита на эту стройку. Ее общая стоимость составит более 2 млрд рублей", - сказал Махонин.

По словам губернатора, школу должны построить в 2023 году. Планируется, что в ней будут учиться не только дети из Пермского края, но также и из других регионов. "Проект получил номинации на конкурсах архитекторов. Будет действительно замечательное и красивое здание", - добавил губернатор.

О строительстве кампуса

Глава государства также отметил, что в регионе необходимо построить образовательный кампус. В ответ Махонин сказал, что место для строительства межвузовского образовательного кампуса для иностранных студентов в Перми подобрано.

"5 тыс. иностранных студентов учатся в пермских вузах, большинство из них медики и фармацевты. Преимущественно это Индия и другие страны, где есть тесное сотрудничество с Российской Федерацией. У нас есть желание, действительно, построить и с медицинской тематикой этот кампус", - сказал Махонин.

Он уточнил, что началось проектирование кампуса. Также обсуждается возможность сделать центр для подготовки медицинских кадров для стран-союзников Российской Федерации. "Мы понимаем, что все равно много локальных конфликтов, и, к сожалению, наверное, они будут, но лучше готовить, наверное, медиков - граждан не нашего государства, чем рисковать жизнью и здоровьем наших специалистов", - сказал Махонин.

Также в регионе начато строительство 10 школ и четырех детских садов за бюджетные деньги. Еще четыре детских сада будет строиться за счет инвесторов. При этом новые школы будет иметь определенную специализацию, рассказал губернатор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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