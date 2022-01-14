Махонин: стоимость строительства музыкальной школы в Перми превысит 2 млрд рублей

ТАСС, 14 января. В Перми началось строительство музыкальной школы для одаренных детей стоимостью 2 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Музыкальная школа - о ней вы мне тоже говорили, звонили и спрашивали - для одаренных детей. Мы начинаем ее строить. Здесь, конечно, мы получили небольшую, но все-таки получили поддержку в размере 270 млн рублей инфраструктурного бюджетного кредита на эту стройку. Ее общая стоимость составит более 2 млрд рублей", - сказал Махонин.

По словам губернатора, школу должны построить в 2023 году. Планируется, что в ней будут учиться не только дети из Пермского края, но также и из других регионов. "Проект получил номинации на конкурсах архитекторов. Будет действительно замечательное и красивое здание", - добавил губернатор.

О строительстве кампуса

Глава государства также отметил, что в регионе необходимо построить образовательный кампус. В ответ Махонин сказал, что место для строительства межвузовского образовательного кампуса для иностранных студентов в Перми подобрано.

"5 тыс. иностранных студентов учатся в пермских вузах, большинство из них медики и фармацевты. Преимущественно это Индия и другие страны, где есть тесное сотрудничество с Российской Федерацией. У нас есть желание, действительно, построить и с медицинской тематикой этот кампус", - сказал Махонин.

Он уточнил, что началось проектирование кампуса. Также обсуждается возможность сделать центр для подготовки медицинских кадров для стран-союзников Российской Федерации. "Мы понимаем, что все равно много локальных конфликтов, и, к сожалению, наверное, они будут, но лучше готовить, наверное, медиков - граждан не нашего государства, чем рисковать жизнью и здоровьем наших специалистов", - сказал Махонин.

Также в регионе начато строительство 10 школ и четырех детских садов за бюджетные деньги. Еще четыре детских сада будет строиться за счет инвесторов. При этом новые школы будет иметь определенную специализацию, рассказал губернатор.