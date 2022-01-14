В мире выявили 18,5 млн случаев ковида за неделю. Это новый максимум с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за неделю возросло почти на 18,5 млн, следует из подсчетов ТАСС.

Количество выявляемых случаев стабильно превышает 2 млн в день, а 12 января Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 3,5 млн заразившихся за сутки.

При этом смертность из-за новой инфекции остается на прежнем уровне - за неделю умерли 40 тыс. заболевших, что примерно соответствует показателям предыдущих семи дней. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Где заболеваемость выше всего

Выше всего заболеваемость ковидом по-прежнему в США, где выявляют свыше 800 тыс. инфицированных в сутки. 10 января в стране зарегистрировали абсолютный максимум - почти 1,4 млн заразившихся за один день.

Во Франции, где в последние дни фиксируют более 300 тыс. случаев заражения, на этой неделе зафиксировали очередное пиковое значение - 368 тыс. заболевших за сутки. По общему числу инфицированных - 13,2 млн - Франция обошла Россию и поднялась на пятое место в мире.

На самых высоких за пандемию уровнях сохраняется заболеваемость и в других крупных странах Европы: в Италии выявляют более 220 тыс. заразившихся в день, в Великобритании и Испании - свыше 120 тыс., в Германии - более 80 тыс. За месяц темпы распространения инфекции увеличились в 5-10 раз.

Где взрывной рост

Заболеваемость на второй неделе января росла практически во всех регионах планеты - от Америки до Австралии, причем в целом ряде стран это носило взрывной характер, который связывают с быстрым распространением омикрон-штамма.

Это характерно, в частности, для крупных государств Америки, где темпы распространения инфекции за один месяц подскочили в 10-15 раз. Максимумы по числу выявленных за сутки заражений обновили Аргентина (134 тыс.), Канада (более 56 тыс.), Мексика (свыше 28,5 тыс.), Перу (24,2 тыс.), в Колумбии оно вплотную приблизилось к пиковым показателям предыдущей волны, и лишь Бразилия, где регистрируют порядка 70 тыс. новых случаев в день, пока не достигла прежних значений.

В Европе антирекорды зафиксированы в Бельгии (почти 37 тыс. заболевших за сутки), Нидерландах (почти 35 тыс.), Дании (свыше 28 тыс.), Ирландии (более 26 тыс.) и Швеции (около 24 тыс.). Свой максимум обновил Казахстан - там зарегистрировали более 10 тыс. случаев заражения за один день.

Стремительно ухудшается ситуация и в некоторых странах Азии. Так, в Индии заболеваемость с начала года подскочила в 11 раз, с 22 тыс. до 247 тыс. заражений в сутки, в Израиле - в девять раз, в Турции - почти вдвое.

Где новые очаги