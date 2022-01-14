В Башкирии 30 автомобилей и два автобуса застряли на дороге из-за метели

УФА, 14 января. /ТАСС/. В Ермекеевском районе Башкирии дорогу замело снегом, в результате чего образовалась пробка из 30 автомобилей и двух автобусов. Информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС в пятницу.

"В селе Семено-Макарово Ермекеевского района на дороге образовалась пробка из 30 автомобилей и двух пассажирских автобусов. На данный момент информация по расчистке уточняется. Ситуация находится на контроле. Принимаются все необходимые меры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также сложности с проездом возникли в Альшеевском районе республики, где на дороге застряли 15 автомобилей. Они выехали после расчистки участка протяженностью 200 м. Дорожной технике также пришлось вызволять из снега автобус и автомобиль в Благовещенском районе.

Как сообщили в Госкомитете, заснеженный участок дороги в Ермекеевском районе был расчищен дорожниками, проезд транспорта обеспечен. "В Ермекеевском районе силами ДРСУ района проведена расчистка участка дороги (низина). Снежный занос на дороге составлял около 500 м. Дорога расчищена, транспортные средства продолжили движение к месту следования", - указано в сообщении пресс-службы.

По данным Башгидромета, в пятницу и субботу в отдельных районах республики ожидается метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.